Napoli, tegola Rrahmani: lesione muscolare, out col Bologna. Le condizioni di Cajuste

Lesione muscolare per Rrahmani nel match di Champions col Braga. Il difensore salterà Bologna, le ultime su Cajuste.

CALCIO NAPOLI. Brutte notizie per il Napoli e Rudi Garcia sul fronte infortuni. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Amir Rrahmani hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al semimembranoso della coscia sinistra. Un problema che terrà fuori il difensore kosovaro per la trasferta di campionato contro il Bologna.

Rrahmani si era infortunato nella sfida di Champions League contro il Braga, uscendo dopo appena 13 minuti per un fastidio alla coscia. Inizialmente si parlava solo di un affaticamento, ma gli accertamenti hanno purtroppo evidenziato qualcosa di più serio.

L’ex Verona ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma salterà sicuramente la gara di Bologna, costringendo Garcia a reinventare la coppia centrale vista l’assenza dell’altro titolare Kim. Le scelte per sostituire Rrahmani sono Juan Jesus, Ostigard e il giovane Natan.

Novità anche sulle condizioni di Jens Cajuste. Lo svedese contro il Braga non era nemmeno in panchina per un fastidio fisico. Oggi ha svolto lavoro personalizzato in campo, dunque potrebbe recuperare per la trasferta emiliana anche se non è al top della forma.

In generale la situazione infortuni in casa azzurra preoccupa Garcia, già alle prese con un avvio di stagione difficile tra campionato e coppe. Perdere pezzi ora rischia di compromettere il cammino del Napoli.