Anguissa in Crisi: La Preparazione Atletica di Rongoni Sotto Accusa. Il Mattino

L’Anguissa di questa stagione è lontano dal giocatore che ha brillato sotto Spalletti. Il Mattino punta il dito contro la preparazione atletica di Paolo Rongoni.

CALCIO NAPOLI. Il centrocampista del Napoli, Anguissa, sta attraversando un periodo difficile. Dopo cinque gare ufficiali della nuova stagione, il giocatore sembra essere una pallida ombra di se stesso, lontano dalla forma che lo ha reso un elemento chiave nella conquista del tricolore sotto la guida di Spalletti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la colpa potrebbe essere attribuita alla preparazione atletica ideata da Paolo Rongoni.

Anguissa: Anima Vagante

“A Braga era un’anima vagante, un avatar che del vecchio Anguissa ha conservato solo le treccine,” scrive Il Mattino. “Per il resto, quasi barcolla, in piena confusione. E non è questione della gara in Portogallo, della notte storta: è in una condizione fisica molto decadente.”

La Preparazione Atletica di Rongoni in Discussione

Il punto dolente secondo il Mattino sembra essere la preparazione atletica. Durante il ritiro estivo in Abruzzo, sono stati sollevati dubbi sulla preparazione fisica della squadra, con frequenti stop per infortuni. Anguissa, in particolare, si è fermato il 4 agosto a Castel di Sangro a causa di una distrazione di primo grado al muscolo soleo della gamba destra. “Si è fatto male perché troppo affaticato,” suggerisce il quotidiano napoletano.

Garcia e Rongoni

Nonostante le critiche, l’allenatore Rudi Garcia ha sempre difeso a spada tratta il suo preparatore atletico, Paolo Rongoni. Tuttavia, l’infortunio di Anguissa, sebbene non grave, lo ha costretto a fermarsi per quasi due settimane, compromettendo la sua preparazione per la stagione.