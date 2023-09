Anguissa Svela Nuovo Tatuaggio: Entra nel Club di Spalletti, Politano e Icardi

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, mostra il suo nuovo tatuaggio in un post su Instagram. L’artista dietro l’opera è Valentino Russo, noto per aver tatuato altri calciatori come Spalletti, Politano e Icardi.

CALCIO NAPOLI. Il calcio è un mondo fatto di personaggi carismatici e stili di vita unici, e Frank Anguissa del Napoli non è da meno. Il centrocampista camerunese ha svelato il suo nuovo tatuaggio, entrando così nel club esclusivo di calciatori tatuati che include nomi come Luciano Spalletti, Matteo Politano e Mauro Icardi.

Il Nuovo Tatuaggio di Anguissa

Anguissa ha condiviso una foto del suo nuovo tatuaggio sul suo profilo Instagram, mostrando il disegno posizionato poco più in alto del suo ginocchio sinistro. L’artista dietro questa opera d’arte è Valentino Russo, un tatuatore noto nel mondo del calcio per aver tatuato lo scudetto sull’avambraccio di Spalletti e altri disegni su Politano e Icardi.

Un Saluto ai Tifosi

Nella foto, Anguissa appare sorridente e sembra per nulla turbato dal dolore fisico che di solito accompagna il processo di tatuaggio. Ha anche fatto un cenno con la mano sinistra, salutando i tifosi del Napoli e chi lo stava fotografando.

Preparazione per la Prossima Partita

Mentre Anguissa si godeva un momento di relax, il resto della squadra del Napoli si è preparato per la prossima sfida contro il Bologna, in programma per domenica 24 settembre alle 18. Dopo un giorno di riposo al rientro da Braga, gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti, con aggiornamenti sulle condizioni di Rrhmani e Cajuste.