Arbitri e VAR: Rocchi premia quelli di Juve-Bologna e Genoa-Napoli

Il designatore Rocchi continua ad utilizzare gli arbitri protagonisti degli errori in Juve-Bologna e Genoa-Napoli, tra campionato e coppe europee.

CALCIO NAPOLI. Sono di nuovo all’opera gli arbitri di Rocchi, come se nulla fosse accaduto in queste prime giornate di campionato. Fourneau, quatto quatto, ha già diretto Venezia – Spezia alla V giornata di B del 15 settembre.

In fin dei conti chi volete che si ricordi ancora di quanto successo in Juventus – Bologna alla II di campionato, ora che si deve giocare la V giornata. Per l’arbitro romano che era al VAR di Juventus – Bologna, il designatore gli ha trovato anche spazio in qualità di IV Uomo in Empoli – Inter.

Più fortuna di Fourneau ha avuto Di Bello che dalle fatiche di Juventus – Bologna è assurto addirittura alle glorie europee con la direzione di Lask – Liverpool in Europa League del 21 settembre.

Come avvenuto per Forneau, Rocchi non si è scordato dell’arbitro pugliese e l’ha inviato in Veneto per dirigere Cittadella – Como per la VI giornata di Serie B.

Super premiato invece Irrati dopo la celerità con la quale non ci ha dimostrato ancora la regolarità del primo gol bianconero in Juventus – Lazio di campionato. L’insostituibile arbitro italico è stato già all’AVAR di Shakhtar – Porto di Champions – League (19 settembre) e ieri (21 settembre) è stato al VAR di Europa League per Bayer Leverkusen – BK Hacken.

Poteva dimenticarsi di Irrati il nostro designatore Rocchi dopo gli illuminanti chiarimenti ottenuti dal VAR di Juventus – Lazio?

Dopo gli allori europei non poteva mancare Irrati al VAR di Bologna – Napoli (V di A) e al VAR di Cremonese – Ascoli per la VI di Serie B. E poteva mancare in questo contesto Maresca? Nossignori! Il direttore napoletano è già IV Uomo per Milan – Verona.

E’ andata benissimo anche al duo Fabbri – Marini dopo le fatiche profuse in Genoa – Napoli. Fosse capitato al Milan subire un gol irregolare e vedersi negare 2 calci di rigore i media italici e milanesi avrebbero chiesto le dimissioni del designatore e le immediate dismissioni di Fabbri.

Ricordate cosa accadde a Serra per non aver applicato la norma del vantaggio in favore del Milan in Milan – Spezia del 17 gennaio 2022. Si dice che l’AIA chiese scusa e ancora oggi bisogna rivolgersi a Chi l’ha visto per rivedere Serra dirigere una gara in Serie A. Ma per le nefandezze arbitrali andate in onda in Genoa – Napoli gli stessi media hanno preferito attaccare il tecnico Garcia e la società azzurra. Questo capita al Napoli senza giornali e tivvù.

A differenza di Serra, Fabbri è volato in Austria per essere al VAR di Lask – Liverpool di Europa League (21 settembre) e in campionato ha ricevuto una doppia utilizzazione (al VAR di Sassuolo – Juventus e all’AVAR di Udinese – Fiorentina).

Pensate che Rocchi potesse dimenticarsi di Marini che proprio insieme a Fabbri si era perso già un rigore per i sardi in Inter – Cagliari alla II giornata? Dopo i due rigori persi a Genova e il gol subito dal Napoli, Marini è già al VAR di Milan – Verona e il 24 settembre sarà anche all’AVAR di Cittadella – Como (VI di B), diretta dal ritrovato Di Bello.

