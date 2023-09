Il Napoli vince in Champions ma piovono critiche, esaltata l’Inter

Il Napoli preso di mira dai media con attacchi ingiustificati, a differenza di quanto accade per altre squadre come Inter, Milan e Juventus.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli continua ad essere bersaglio di attacchi immotivati da diverse parti, come segnalato da più tifosi partenopei. Sui siti web di Milano e Torino raramente vengono riportate critiche verso le squadre di casa, mentre a Napoli pare esserci accanimento.

Per il Napoli un Trattamento Diverso

I siti di notizie e i giornali con sede a Milano o Torino raramente riportano le critiche negative che invece vengono abbondantemente diffuse dai media napoletani. Ad esempio, nessun sito interista ha riportato le dichiarazioni di Serse Cosmi, che erano denigratorie nei confronti dell’Inter. Al contrario, i media hanno esaltato le prestazioni di Lautaro Martínez, senza focalizzarsi su eventuali punti deboli della squadra nerazzurra.

Il Caso del Corriere dello Sport

Un esempio lampante è il trattamento riservato al Napoli dal Corriere dello Sport. Il quotidiano romano, ha aspramente criticato gli azzurri dopo il pari di Genova, mentre per l’Inter il medesimo risultato in Champions è stato presentato quasi come un successo. Esaltato all’inverosimile Lautaro senza nessuna critica alla squadra nerazzurra e al gioco di simone Inzaghi.

Il Fattore Maradona

Non è un fenomeno nuovo. Già ai tempi di Diego Maradona, qualche televisione locale napoletana era pronta a imbastire trasmissioni per parlare male del Napoli e del suo allora allenatore Ottavio Bianchi. Una tendenza che sembra persistere anche oggi.

Una Critica Costruttiva

Non si tratta di chiedere un trattamento di favore, ma di un approccio più equilibrato e meno prevenuto. A Milano e Torino, quando emergono dichiarazioni negative, i media locali non esitano a contrattaccare, difendendo la propria squadra.

Forse è giunto il momento che anche a Napoli si adotti una strategia simile, soprattutto considerando che è l’unica squadra italiana a vincere in Europa in questo momento.

Il Napoli sembra essere una spina nel fianco per il calcio italiano, e forse è proprio per questo che viene sistematicamente attaccato. Ma è giunto il momento di riconoscere i meriti della squadra azzurra e di trattarla con il rispetto che merita.