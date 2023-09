Colantuono: ‘Il Napoli Ripartirà Forte, Basta con le Critiche Eccessive

Stefano Colantuono, difende il Napoli e il suo allenatore Rudi Garcia dalle critiche. Secondo Colantuono, la squadra azzurra è destinata a ripartire forte.

CALCIO NAPOLI. Stefano Colantuono, allenatore e attuale responsabile del settore giovanile della Salernitana, ha preso le difese del Napoli e del suo allenatore Rudi Garcia durante un’intervista a Radio CRC. Colantuono ha espresso la sua opinione sulle critiche che stanno piovendo sulla squadra partenopea, definendole “un po’ troppo feroci”.

“La critica è eccessiva, soprattutto se consideriamo che stiamo parlando del Napoli dello scorso anno, una squadra che ha sorpreso tutti,” ha detto Colantuono.

“Siamo all’inizio della stagione, e la squadra deve ancora crescere in molti aspetti. Perdendo Kim, il Napoli ha perso un elemento chiave, ma sono convinto che tornerà a fare grandi cose.”

Parlando di Garcia, Colantuono ha ricordato i loro scontri passati quando l’attuale allenatore del Napoli guidava la Roma. “Garcia sta allenando una squadra con un meccanismo di gioco già consolidato. Credo che introdurrà alcune delle sue idee, ma è fondamentale avere pazienza e smaltire l’euforia dello scudetto conquistato.”

Colantuono ha anche sottolineato la preparazione tattica degli allenatori in Italia, menzionando come Kvaratskhelia sia diventato un bersaglio per le contromisure avversarie. “Non mi preoccuperei troppo. Altre grandi squadre hanno avuto un avvio di stagione altalenante. Il Napoli ha le carte in regola per ripartire forte, basta ritrovare un po’ di serenità.”

Colantuono ha invocato una maggiore serenità da parte dei tifosi e dei critici. “Se il Napoli avesse chiuso il primo tempo con un 2-0, probabilmente avremmo visto un secondo tempo in cui avrebbe segnato altri tre gol. La squadra è forte e, una volta resettata la scheda, ripartirà alla grande.”