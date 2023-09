SKY – La Chiesa di Garcia Torna al Centro del Villaggio

Sky Sport analizza la vittoria del Napoli contro il Braga in Champions League, sottolineando il dominio della squadra di Garcia.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha aperto il suo cammino in Champions League con una vittoria che ha fatto sorridere non solo i tifosi ma anche gli analisti di Sky Sport. Con una prestazione dominante e un pizzico di fortuna, il Napoli ha iniziato la sua avventura in Champions League nel migliore dei modi. Un segnale forte che potrebbe avere ripercussioni positive per il resto della stagione.

“Una vittoria che restituisce il sorriso e soprattutto permette al Napoli di iniziare nel migliore dei modi il cammino in Champions,” ha commentato la redazione dell’emittente satellitare.

Dominio Azzurro

Per gran parte della partita, il Napoli ha mostrato un calcio di qualità, dominando il campo e creando numerose occasioni. Osimhen ha colpito una traversa, e Di Lorenzo ha aperto le marcature. “La squadra di Garcia è bella per buona parte nella gara: domina nel primo tempo, crea tante occasioni,” ha osservato Sky Sport.

Fortuna nel Finale

Nonostante il dominio, il Napoli ha rischiato di tornare a casa con un pareggio, soprattutto dopo il gol del pareggio del Braga firmato da Bruma. Ma la fortuna ha sorriso agli azzurri all’88’, quando una deviazione sfortunata del difensore portoghese Niakate ha regalato la vittoria al Napoli.

La Chiesa al Centro del Villaggio

Questa vittoria ha un significato particolare per il Napoli e per il suo allenatore Rudi Garcia. Come ha sintetizzato Sky Sport, questa vittoria rimette “la chiesa al centro del villaggio,” dando al Napoli un slancio importante per la stagione e confermando che la squadra merita di essere presa seriamente in considerazione.