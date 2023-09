Cambiasso elogia Di Lorenzo: “Che gesto da leader col Braga, già col Milan in Champions lo dimostrò”

Esteban Cambiasso ha elogiato il capitano del Napoli Di Lorenzo dopo la vittoria in Champions League contro il Braga: “Che gesto da leader, già col Milan lo dimostrò”.

L’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso ha elogiato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo la vittoria per 2-1 in Champions League contro il Braga. Una prestazione solida del terzino azzurro, impreziosita da un bellissimo gol.

Commentando la partita ai microfoni di Sky, Cambiasso si è soffermato sul gesto di Di Lorenzo subito dopo la rete: “Ha caricato la squadra dopo il vantaggio chiamando tutti i compagni a raccolta. Durante un momento di gioia ha avuto la lucidità di fare gruppo, è segno di intelligenza“.

Un atteggiamento da vero leader che Cambiasso aveva già notato nel Di Lorenzo della scorsa stagione, con Spalletti in panchina. In particolare nella sfida di Champions League contro il Milan, quando fu tra i migliori in campo.

Il Napoli ha iniziato con il piede giusto il cammino europeo, e Di Lorenzo si conferma una colonna portante di questa squadra, dentro e fuori dal campo.