Di Lorenzo: “La Fame del Napoli è Inarrestabile! Ho dedicato il gol ai miei compagni”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, parla della vittoria sofferta ma fondamentale contro il Braga in Champions League.

CHAMPIOSN LEAGUE – Vittoria sofferta e importante. La squadra ha sempre fame e ha dimostrato di saper soffrire nei momenti difficili. Questo il commento di Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, dopo la vittoria per 2-1 in Champions League contro il Braga.

Gli azzurri dominano nel primo tempo, creano diverse occasioni ma passano in vantaggio solo con un gol di Di Lorenzo. Nella ripresa il Braga trova il pari con Bruma e mette in difficoltà gli uomini di Spalletti. All’88’ arriva la sfortunata deviazione del difensore portoghese che regala la vittoria al Napoli.

Un successo pesante che vale 3 punti e che permette agli azzurri di essere in testa al girone a pari merito con il Real Madrid. Nonostante ciò, la prestazione della squadra non ha pienamente convinto.

“Vittoria importante e sofferta, ma alla fine siamo riusciti a conquistare questi 3 punti. La fame? C’è sempre, non deve mai mancare lo spirito di sacrificio e l’unione nel gruppo e a noi non ci è mai mancato”, ha dichiarato Di Lorenzo ai microfoni di Mediaset Infinity.

“La squadra ha dimostrato di saper soffrire nei momenti difficili e abbiamo conquistato tre punti importanti. Il gol l’ho dedicato ai miei compagni, alla panchina e allo spogliatotio, i miei compagni sono la cosa più bella per me!”, ha aggiunto il capitano sottolineando la capacità del Napoli di restare unito e compatto anche nelle difficoltà.

Una vittoria che dà morale in vista dei prossimi impegni. Il Napoli ha dimostrato ancora una volta di avere fame di successi e di non mollare mai, caratteristiche fondamentali per continuare la striscia di risultati positivi. La strada è ancora lunga, ma questi 3 punti pesanti fanno ben sperare.