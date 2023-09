Costacurta Critica il Napoli: “In Europa, la Continuità è Fondamentale”

Alessandro Costacurta, mette sotto esame la prestazione del Napoli e la vittoria contro il Braga in Champions League.

CALCIO NAPOLI. Alessandro Costacurta, noto ex difensore e ora analista per Sky Sport, ha espresso le sue considerazioni sulla recente e sofferta vittoria del Napoli contro il Braga in Champions League. La squadra di Rudi Garcia ha ottenuto i tre punti grazie a un incredibile autogol dei padroni di casa, ma secondo Costacurta, la prestazione lascia alcune domande aperte.

La Critica: Manca la Continuità

“La squadra di Garcia non è stata continua tutta la gara come accaduto a Genova. Nel primo tempo meritavano il doppio vantaggio, ma poi nella ripresa hanno sofferto davvero troppo,” ha dichiarato Costacurta durante la trasmissione televisiva. L’ex difensore sottolinea che la mancanza di continuità potrebbe essere un problema serio per il Napoli, soprattutto in competizioni europee come la Champions League.

L’Importanza della Continuità in Europa

Costacurta ritiene che la continuità sia un fattore cruciale nelle competizioni europee. “Non so se devono ancora assimilare i metodi del nuovo allenatore, ma non essere continui in Europa può essere davvero grave,” ha aggiunto. Questa osservazione pone l’accento su una delle sfide che Garcia e la sua squadra dovranno affrontare nelle prossime partite europee.

Costacurta e il Doppio Standard: Perché le Critiche al Napoli e gli Elogi a Milan e Inter?

Alessandro Costacurta, non ha esitato a criticare il Napoli per la vittoria sofferta contro il Braga in Champions League. Tuttavia, è interessante notare come le sue analisi sembrino avere un doppio standard quando si tratta di squadre come il Milan e l’Inter.

Il Milan ha subito cinque reti nel derby, un risultato che avrebbe dovuto sollevare alcune domande serie sulla sua difesa. Eppure, Costacurta ha sorvolato su questo aspetto, concentrando invece la sua attenzione sul Napoli.

Anche l’Inter ha avuto una prestazione discutibile, ottenendo un pareggio che molti hanno definito “immeritato”. Nonostante ciò, Costacurta ha elogiato la squadra, sottolineando aspetti positivi piuttosto che puntare il dito sulle carenze evidenti.

Le osservazioni di Costacurta sul Napoli potrebbero essere valide, ma perdono di credibilità quando messe a confronto con il suo trattamento di altre squadre italiane di alto profilo. Questa apparente disparità solleva interrogativi sulla neutralità dei media sportivi e sottolinea la necessità di un’analisi più equilibrata e imparziale da parte degli esperti.