Champions, Il Napoli vince, l’Inter stecca: il commento di Pistocchi

Maurizio Pistocchi ha commentato le partite di Champions League di Napoli e Inter, lodando gli azzurri e criticando i nerazzurri.

CALCIO NAPOLI. Nella serata di ieri sono scese in campo le italiane Napoli e Inter per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri hanno affrontato il Braga in trasferta, mentre i nerazzurri hanno giocato in casa contro la Real Sociedad.

A commentare le due partite ci ha pensato il noto giornalista ed opinionista Maurizio Pistocchi, che su Twitter ha espresso il suo punto di vista. Sulla vittoria del Napoli per 2-1 Pistocchi ha evidenziato la buona prova della squadra di Garcia, che dopo aver dominato il primo tempo si è però complicata la vita nel finale. Determinante l’autogol di Niakaté che ha regalato i 3 punti ai campioni d’Italia.

Molto più critico invece il commento sull’Inter. Pistocchi ha bacchettato la prestazione opaca dei nerazzurri, salvati solo dal pareggio di Lautaro Martinez nel finale. Il punto conquistato è stato definito “d’oro” da Pistocchi, che ha sottolineato le difficoltà della squadra di Inzaghi contro un avversario tutt’altro che irresistibile.

In generale quindi soddisfazione per il Napoli e parecchie perplessità sull’Inter, con Pistocchi che ancora una volta non ha risparmiato critiche ai nerazzurri.