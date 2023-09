Zvonimir Boban: “Maradona è il più Grande, quella punizione alla Juve è il calcio”

Zvonimir Boban, Chief of Football della UEFA, ritiene Diego Armando Maradona il più forte di sempre e cita la punizione contro la Juve.

CALCIO NAPOLI. Zvonimir Boban, ex stella del Milan e attuale Chief of Football della UEFA, ha condiviso le sue opinioni su una serie di temi caldi nel mondo del calcio durante un’intervista con Marca. Tra i temi toccati, spiccano le sue osservazioni su Diego Maradona, gli investimenti dell’Arabia Saudita nel calcio e il futuro della Champions League.

Boban: “Maradona, un Talento Ineguagliabile”

Boban ha elogiato Diego Maradona come uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. “Pelé, Maradona, Ronaldo ‘il Fenomeno’ e Messi sono tutti grandi, ma nessuno aveva il feeling con la palla come Diego,” ha detto Boban. Ha poi ricordato il gol leggendario che Maradona segnò per il Napoli contro la Juve, descrivendolo come un atto di pura maestria che solo Maradona poteva eseguire: “Solo lui poteva riuscirci ed è per questo che Maradona è il più grande“.

Investimenti Sauditi: Un Futuro Incerto

Boban ha anche commentato gli investimenti dell’Arabia Saudita nel calcio, sottolineando che, sebbene abbiano il diritto di sviluppare il calcio nel loro paese, non potranno mai eguagliare la storia e la passione che caratterizzano il calcio europeo.

Cambiamenti nella Champions League

Riguardo al futuro della Champions League, Boban ha espresso ottimismo. “La Champions League è fantastica, e con i nuovi cambiamenti, ogni partita conterà ancora di più,” ha detto.

Il Calcio Appartiene a Tutti

Boban ha criticato le decisioni unilaterali prese da figure come Pierluigi Collina e le organizzazioni come la FIFA e la UEFA. “Il calcio non appartiene a loro; appartiene a tutti noi che lo amiamo,” ha affermato.