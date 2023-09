Cosmi: “Napoli, non lamentarti. Hai visto l’Inter in Champions?”

Serse Cosmi difende il Napoli dopo la vittoria col Braga, invitando la piazza a non lamentarsi visto il pareggio dell’Inter.

CALCIO NAPOLI. “Napoli, non ti lamentare troppo: hai visto com’è andata all’Inter in Champions League?”. È questo il messaggio che Serse Cosmi, ex allenatore di Perugia e altre squadre, manda ai tifosi azzurri dopo la sofferta vittoria in Portogallo.

Secondo Cosmi c’è troppo pessimismo intorno al Napoli, nonostante in campionato la squadra di Garcia abbia vinto 2 partite, pareggiandone 1 e perdendone solo 1, quella con la Lazio. In Champions invece gli azzurri sono stati l’unica italiana a vincere all’esordio.

“Guardate l’Inter invece – sottolinea Cosmi – la Real Sociedad poteva fare una goleada, i nerazzurri si sono salvati solo grazie ad un gol fortunoso di Lautaro”. Insomma, il Napoli non può lamentarsi più di tanto, visti anche i risultati deludenti di altre big italiane in Europa.

Certo ci sono dei cali di forma evidenti rispetto alla scorsa stagione, ma secondo l’ex allenatore c’è troppo pessimismo. Con un po’ di fiducia, il Napoli può tornare grande anche in questa nuova stagione post-Scudetto.