Scotto: “Date tempo a Garcia, paragonatelo al primo Spalletti”

Il giornalista Giovanni Scotto invita a dare fiducia all’allenatore del Napoli Rudi Garcia, paragonandolo al primo Spalletti in azzurro.

CALCIO NAPOLI. Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma, analizza la vittoria del Napoli contro il Braga e difende Rudi Garcia, l’allenatore che secondo lui soffre ingiustamente del confronto con il predecessore, Luciano Spalletti. Secondo il giornalista, Garcia sta pagando l’impatto con una squadra nostalgica di Spalletti e una piazza pessimista che ha dei pregiudizi. Inoltre le assenze in difesa e l’appannamento di Kvaratskhelia complicano il suo lavoro.

“Rudi Garcia va paragonato al primo Spalletti, quello che arrivò a Napoli dopo due anni senza allenare e con la fama di eterno secondo e pure “spacca-spogliatoi”. Non va paragonato all’ultimo Spalletti, quello che ha trionfato regalando un grande calcio. Eppure anche lui ha avuto i suoi momenti difficili, poi ha reso la squadra una macchina da guerra. Garcia come curriculum non ha nulla da invidiare a quello di Spalletti prima di venire a Napoli.

Questo uno dei motivi per cui va dato tempo al nuovo allenatore di lavorare. Il cambio del tecnico è quasi sempre traumatico, e ovviamente è impossibile trovare un clone di quello precedente. L’errore fatto più volte da De Laurentiis è di parlare del 4-3-3 (che sono numeri) come di una filosofia di gioco, ma si tratta di due cose molto diverse”.

Scotto su Twitter ha poi aggiunto: “Garcia paga l’impatto difficile con la squadra, nostalgica di Spalletti, e di riflesso della piazza, che è pessimista e ha anche qualche pregiudizio. A complicare le cose, l’assenza irrisolta di Kim, che ad oggi non ha un sostituto, e un Kvaratskhelia purtroppo lontano parente del fenomeno visto fino a qualche mese fa. Il miglior aiuto per l’allenatore è la fiducia dell’ambiente e qualche risultato positivo. Poi l’entusiasmo farà il resto”. Ha concluso il giornalista de il Roma.