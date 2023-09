Auriemma Critica Irrati su Juventus-Lazio: “Perché Avere Certi Arbitri al VAR?”

Raffaele Auriemma solleva dubbi sull’arbitraggio di Massimiliano Irrati durante la partita Juventus-Lazio, e mette in discussione la validità del gol di Vlahovic, criticando l’uso del VAR nel calcio italiano.

La partita di Serie A tra Juventus e Lazio ha acceso il dibattito sull’uso del VAR nel calcio italiano. Il gol dell’1-0 della Juventus, segnato da Vlahovic su assist di Locatelli, è stato al centro delle polemiche. Tuttavia, la vera questione riguarda la palla recuperata da McKennie della Juventus, che ha dato il via all’azione del gol. Secondo il VAR, la palla era ancora in gioco, ma i tifosi laziali non sono d’accordo e hanno espresso la loro indignazione sui social media.

Auriemma distrugge irrati e il VAR

Raffaele Auriemma, noto commentatore e analista di calcio, ha espresso i suoi dubbi sull’arbitraggio della partita attraverso i suoi canali social. “Nulla contro la Juve, ma spiegatemi il senso di avere certi arbitri al VAR,” ha scritto Auriemma. Ha poi citato un episodio simile avvenuto tre anni fa in una partita tra Juventus e Inter, in cui Irrati non segnalò un fallo evidente di Cuadrado su Perisic.

Irrati, un Protagonista Negativo?

Auriemma ha messo in luce il ruolo di Massimiliano Irrati come “protagonista in negativo” nella partita. Secondo lui, la presenza di arbitri come Irrati al VAR solleva interrogativi sulla credibilità e l’efficacia del sistema di assistenza arbitrale.

I Tifosi Lanziali Non Ci Stanno

I sostenitori della Lazio hanno manifestato la loro frustrazione sui social media, postando immagini che, secondo loro, mostrano chiaramente che la palla aveva varcato la linea del campo prima che McKennie la recuperasse. Questo ha alimentato ulteriori dubbi sulla decisione del VAR di convalidare il gol.