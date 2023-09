Juve-Lazio, Ziliani attacca Irrati: “Provocò danno da 60 mln al Napoli nel 2018”

Ziliani critica duramente la decisione di Irrati al VAR in Juve-Lazio, ricordando l’episodio del 2018 costato la Champions al Napoli.

Polemiche per la decisione dell’arbitro Irrati al VAR durante Juventus-Lazio di ieri. Il gol del vantaggio bianconero di Vlahovic sembrava viziato da un’uscita di palla sulla linea di McKennie non ravvisata.

Il giornalista Paolo Ziliani ha duramente criticato su Twitter la scelta di Irrati, ricordando un precedente del 2018 in Juventus-Inter, quando il fischietto di Pistoia non intervenne su un fallo di Cuadrado ai danni di Perisic.

“In quell’occasione Irrati al VAR solidarizzò con Calvarese, rovinando la regolarità del campionato e procurando al Napoli un danno di 50-60 milioni per la mancata qualificazione in Champions” l’accusa di Ziliani.

Anche in quel caso gli episodi dubbi furono più d’uno, con la Juventus che batté l’Inter e condannò il Napoli al quarto posto finale per un solo punto. Un torto che il giornalista non dimentica, tornando alla carica contro Irrati.