Sarri KO, gli juventini lo asfaltano: “Come abbiamo fatto ad averlo in panchina?”

La Juventus ha sconfitto la Lazio per 3-1, portando la squadra di Allegri a 10 punti. Terza sconfitta in 4 gare per i biancocelesti.

La Juventus di Massimiliano Allegri ‘vendica’ il Napoli e batte la Lazio per 3-1, gara valida per la quarta giornata di Serie A. I bianconeri hanno iniziato la partita con grande determinazione, trovando il vantaggio al 10′ grazie a un colpo di testa di Vlahovic su cross di Locatelli. La pressione dei bianconeri non si è affievolita, e al 14′ Kostic ha provato un tiro dal limite respinto da Provedel.

La Lazio ha sfiorato il pareggio al 25′ con una combinazione tra Luis Alberto e Felipe Anderson, ma Szczesny ha deviato il tiro di Kamada in angolo. Un minuto dopo, la Juventus ha raddoppiato con Chiesa. La Lazio ha cercato di reagire, ma le conclusioni di Kamada sono state fuori misura. Gatti ha bloccato il tentativo di Immobile al 51′. Tuttavia, la Lazio è riuscita a segnare al 64′ con Luis Alberto, che ha superato Szczesny con un destro a giro.

La gioia della Lazio è stata di breve durata, poiché la Juventus ha segnato il terzo gol al 67′ con Vlahovic, che ha sfruttato un lancio lungo di McKennie. Un gol che ha praticamente spento le speranze della squadra di Sarri, consentendo alla Juventus di controllare il finale della partita e sfiorare il quarto gol.

Tanti tifosi della Juventus hanno esultato sui social e tra i tanti commenti c’è anche chi si è posto la seguente domanda: “Dopo quattro anni mi domando e dico: ma come abbiamo fatto ad avere questo qua sulla nostra panchina?”. Di seguito il tweet: