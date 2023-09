SKY dimentica ancora il Napoli. Vergogna in diretta tv -VIDEO

Sky nel presentare i risultati delle italiane in Champions ed Europa League ha omesso la vittoria del Napoli di Garcia in Portogallo: tifosi infuriati.

CALCIO NAPOLI. Polemiche in casa Napoli per l’omissione da parte di Sky nel presentare i risultati delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Nella diretta post-partite, l’emittente satellitare ha passato in rassegna tutti i match di Champions League ed Europa League senza però menzionare la vittoria degli azzurri di Rudi Garcia in casa dello Sporting Braga.

Un torto imperdonabile per i tifosi partenopei, che sui social sono insorti manifestando rabbia e delusione. Molti hanno minacciato una disdetta dell’abbonamento Sky, stanchi di questo trattamento discriminatorio nei confronti del Napoli. Già in precedenza, prima del turno europeo, la tv satellitare aveva dimenticato di inserire gli azzurri nella presentazione delle italiane impegnate nelle coppe. Un errore prontamente denunciato da napolipiu.com, e che aveva suscitato l’ira dei tifosi azzurri.

Un comportamento inaccettabile per una realtà come Sky, che dovrebbe garantire equità di trattamento verso tutte le squadre. Soprattutto dopo una vittoria prestigiosa come quella ottenuta dal Napoli di Garcia in terra portoghese. Polemiche destinate a non placarsi presto, con i tifosi azzurri pronti a far sentire tutto il loro disappunto.

Ecco il video registrato da un tifoso mostra chiaramente come l’emittente ometta il Napoli dalla sua copertura.