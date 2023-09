Cammaroto: “Garcia in bilico! De Laurentiis aspetta il Real Madrid per primo bilancio”

I risultati del Napoli sotto la guida di Garcia non convincono. De Laurentiis aspetterà la sfida col Real Madrid per un primo bilancio.

SSC Napoli. La panchina di Rudi Garcia al Napoli inizia già a traballare. I risultati sotto la guida del tecnico francese non stanno convincendo tifosi e società, con la squadra lontana da quella ammirata nella scorsa stagione. La piazza mormora e chiede un cambio di passo.

Come riporta Emanuele Cammaroto, De Laurentiis ha dato fiducia a Garcia ma nulla è infinito. Il patron azzurro aspetterà la sfida di Champions League contro il Real Madrid per fare un primo bilancio dell’operato del tecnico.

I tifosi non chiedono l’esonero immediato, ma è chiaro che serve una svolta. Il Napoli ha già perso terreno dall’Inter capolista e non può più permettersi passi falsi. Garcia dovrà ritrovare in fretta la quadratura, puntando sui punti di forza della vecchia gestione.

L’ombra di Antonio Conte aleggia sulla panchina azzurra, per ora solo un desiderio della piazza. Ma in caso di ulteriori défaillance, anche l’ipotesi esonero potrebbe farsi concreta. De Laurentiis aspetta il big match europeo prima di giudicare Garcia. Una gara spartiacque per il futuro del tecnico.