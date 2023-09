Dotto: “Garcia ha commesso un errore infernale”

Giancarlo Dotto analizza l’approccio di Rudi Garcia alla guida del Napoli, sottolineando un errore cruciale che potrebbe aver influenzato il percorso della squadra.

CALCIO NAPOLI. Il giornalista Giancarlo Dotto, noto per essere un amico sia di Luciano Spalletti che di Rudi Garcia, ha condiviso le sue riflessioni sui due allenatori in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino. Dotto ha evidenziato alcune differenze significative tra i due tecnici, sottolineando come Garcia sia “l’uomo della sostenibile leggerezza dell’essere”, mentre Spalletti rappresenti “l’insostenibile fatica dell’essere”.

L’Approccio di Garcia

Secondo Dotto, Garcia ha un approccio più “garbato e semplice” rispetto a Spalletti. “Non è tortuoso e tormentato,” ha detto Dotto, aggiungendo che Garcia “ti seduce col suo garbo” quando lo incontri per la prima volta.

La Sfida di Allenare il Napoli

Dotto ha osservato che allenare il Napoli, soprattutto dopo una stagione in cui la squadra ha vinto il campionato italiano, è una sfida enorme. “Siamo onesti, si è preso una bella gatta da pelare,” ha detto Dotto, sottolineando che la situazione è resa ancora più difficile dal fatto che il passaggio di consegne da Spalletti a Garcia è stato “traumatico e prematuro“.

Un Errore di Comunicazione

Dotto ha criticato la decisione di Garcia di “tagliare nettamente con il passato“, definendola una scelta “non troppo saggia” dal punto di vista della comunicazione. “Rudi si è cacciato in una situazione infernale,” ha detto Dotto, aggiungendo che Garcia ha mostrato “momenti di debolezza” e un “rigurgito di orgoglio” che ha complicato ulteriormente la sua situazione.