Garcia patto di ferro con la squadra per vincere a Bologna

Rudi Garcia stringe un patto di ferro con il Napoli per affrontare la sfida contro il Bologna. Il tecnico è determinato a cancellare le critiche.

CALCIO NAPOLI. Dopo un inizio di stagione altalenante, il Napoli di Rudi Garcia è chiamato a una prova del fuoco contro il Bologna. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico francese ha imposto un ritmo di lavoro intenso al Konami Training Center di Castel Volturno, con l’obiettivo di ritrovare quella continuità smarrita dopo le prime due vittorie contro Frosinone e Sassuolo.

La Missione di Garcia: Vincere e Convincere

Nonostante il successo contro lo Sporting Braga in Champions League, le critiche sulla prestazione del Napoli hanno creato un vero e proprio paradosso. Il successo europeo è passato in secondo piano, e ora tocca al Napoli rispolverarlo contro un Bologna guidato da Thiago Motta, che era stato considerato come possibile sostituto di Luciano Spalletti durante l’estate.

Problemi da Risolvere

Garcia è consapevole dei problemi emersi nella squadra, in particolare la mancanza di compattezza e la vulnerabilità difensiva. A questo si aggiungono le prestazioni sotto tono di Anguissa e Kvaratskhelia, che cercano di diventare protagonisti nel nuovo corso del Napoli.

L’Emergenza in Difesa

Amir Rrahmani è out per almeno una settimana a causa di una lesione muscolare, costringendo Garcia a puntare sulla coppia Ostigard-Juan Jesus in difesa. Natan, il giovane brasiliano, dovrà aspettare ancora per la maglia da titolare, mentre Cajuste è in dubbio a causa di problemi muscolari.

Le Possibili Novità

Garcia sta pensando a diversi cambiamenti. Mario Rui tornerà sulla fascia sinistra, mentre Elmas potrebbe essere una tentazione a centrocampo. Il tridente offensivo potrebbe vedere la conferma di Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, anche se l’ipotesi Raspadori non è da escludere.