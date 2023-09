Infortunio Rrahmani: tempi di recupero lunghi, Natan non è pronto

L’infortunio di Rrahmani potrebbe tenerlo fuori 20 giorni: salterebbe Bologna, Udinese e Lecce. Natan non è ancora pronto per sostituirlo, Garcia punta su Juan Jesus.

Ultime notizie calcio Napoli. L’infortunio occorso ad Amir Rrahmani nella sfida di Champions League contro il Braga potrebbe essere più grave del previsto. Il difensore kosovaro, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, rischia fino a 20 giorni di stop, saltando non solo la sfida col Bologna ma anche quelle successive con Udinese e Lecce.

Un’assenza pesante per Rudi Garcia, che dovrà fare a meno del leader della retroguardia azzurra. Al suo posto, non sembra ancora pronto il giovane Natan: il brasiliano, arrivato in estate dal Bragantino, ha finora collezionato solo pochi minuti in campo.

Garcia difficilmente rischierà di lanciarlo dal 1′ in una fase delicata della stagione, con tanti impegni ravvicinati. Più probabile che al fianco di Ostigard giochi Juan Jesus, alternativa di esperienza e affidabilità. L’obiettivo è non far rimpiangere troppo un pilastro come Rrahmani: Natan rappresenta il futuro, ma qui e ora serve concretezza.

L’auspicio dello staff medico è recuperare il kosovaro per la super sfida di Champions League contro il Real Madrid, al rientro dalla sosta. Rrahmani è un perno insostituibile per la retroguardia azzurra: la sua assenza sarà un esame di maturità per Juan Jesus e Ostigard, chiamati agli straordinari nelle prossime delicate sfide.