Bologna-Napoli, 7000 tifosi azzurri al Dall’Ara nonostante i divieti

Nonostante il divieto di trasferta, sono attesi 7000 tifosi del Napoli al Dall’Ara per Bologna-Napoli. Previsti eventi del club azzurro.

CALCIO NAPOLI. Sono attesi circa 7000 tifosi del Napoli allo stadio Dall’Ara di Bologna per la sfida contro i rossoblu, nonostante il divieto di trasferta imposto ai residenti in Campania. Come sempre quando le due squadre si affrontano, è impossibile bloccare l’onda azzurra che arriverà da tutto il Nord Italia e dall’Emilia in particolare.

I tifosi partenopei riempiranno l’intero settore ospiti in quello che è un vero e proprio rito per questa partita, diventata col tempo una festa di colori e allegria. Il Napoli Club Bologna, con i suoi 1000 iscritti, è da anni il centro propulsore del tifo azzurro in città e ha organizzato una serie di eventi nella due giorni che anticipa il match.

L’atmosfera sarà caldissima, con i 7000 supporter napoletani pronti a spingere la squadra di Garcia verso la vittoria nonostante l’assenza forzata dei tifosi campani. Il colpo d’occhio lascerà intendere una quasi parità numerica con i sostenitori di casa.