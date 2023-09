Salvione: “Ecco perchè Lindstrom non gioca. Garcia ha un asso nella manica contro il Bologna”

Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport, analizza la sfida Napoli-Bologna e le scelte tattiche di Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI Pasquale Salvione, il coordinatore del Corriere dello Sport online, non ha peli sulla lingua. Intervistato da Luca Cerchione nel programma “1 Football Club” su 1 Station Radio, Salvione mette sotto la lente d’ingrandimento la prossima sfida tra Napoli e Bologna e le scelte di Rudi Garcia.

Napoli-Bologna: Un Test Cruciale

“Partita complicata contro un Bologna in forma. Il Napoli, in un momento delicato, deve stare attento ai rossoblù”, avverte Salvione, sottolineando l’importanza del match.

Lindstrom: Il Rompicapo di Garcia

“L’allenatore non lo ritiene pronto. Un calciatore imprevedibile, ma Garcia ha l’imbarazzo della scelta in attacco”, dice Salvione, mettendo in luce il dilemma tattico.

Natan: Confermato o Sorpresa?

“Le ultime notizie puntano su Ostigard e Juan Jesus. Ma la rifinitura potrebbe cambiare le carte in tavola”, rivela Salvione, aprendo uno spiraglio per Natan.

Juan Jesus: Determinazione o Rischio?

“Una giocata che mostra voglia e determinazione. Ma il giudizio è sospeso finché non dimostrerà il suo valore”, commenta Salvione.

Elmas: L’Asso Nella Manica

“Un jolly per ogni allenatore. Garcia avrà bisogno di lui nel tour de force delle prossime settimane”, conclude Salvione.