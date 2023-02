Khvicha Kvaratskhelia festeggia il compleanno sfidando la Cremonese, a 22 anni il georgiano è riuscito a portare gioia a due popoli.

Buon compleanno Khvicha Kvaratskhelia

Il 12 febbraio di 22 anni fa, è nato un bambino che avrebbe portato gioia e felicità a due popoli. Negli ultimi decenni, non c’è stato un georgiano che abbia reso i georgiani così felici. Siamo certi che raggiungerà nuovi successi.

Khvicha Kvaratskhelia ha viaggiato su treni e aerei negli ultimi 22 anni, spostandosi tra Georgia e Russia fino al volo che lo ha portato a Capodichino, l’aeroporto più importante, per prendersi il Napoli e la Serie A.

Le radici georgiane: formazione a Tbilisi e esordi nel calcio professionistico

La sua ascesa è iniziata molto tempo fa.Tutto comincia a più di 3.000 km da lungomare e Vesuvio, esattamente a Tbilisi, dove Kvara ha radici sia personali che calcistiche. La capitale georgiana è il luogo in cui Kvara si è formato sia come persona che come calciatore, un’unione che sembra inscindibile.

La Dinamo gli ha dato il via, facendolo esordire nel calcio professionistico a soli 16 anni e segnare il suo primo gol pochi mesi dopo. Da lì, è andato a Rustavi, trasferendosi in Russia per continuare a crescere e maturare.

Se la Lokomotiv Mosca non aveva creduto in lui, il Rubin Kazan ha fatto valutazioni opposte, facendogli firmare un contratto di cinque anni e pagando 600.000 euro al Rustavi.

È già 12 febbraio in🇬🇪.In questo giorno 22 anni fa, nasceva un bambino destinato a portare felicità e gioia ai due popoli.Negli ultimi decenni,non ricordo un solo georgiano che abbia portato tanta felicità ai georgiani.Sono sicuro che raggiungerà nuove vette. TANTI AUGURI #Kvara pic.twitter.com/UCZbLB3XRb — Kakha Dgebuadze (@ka_dge) February 11, 2023

Addio al Rubin: il conflitto Russia-Ucraina costringe il club e Kvara a separarsi

Il Rubin Kazan è stata la dimensione in cui Kvara ha attirato l’attenzione di tutti, diventando in breve tempo il talento migliore della Prem’er-Liga e un idolo in patria a soli 20 anni. Inoltre, è diventato un punto di riferimento per la sua nazionale, grazie alle sue 5 reti in 6 partite nell’ultima Nations League. Purtroppo, il suo addio al Rubin è stato causato da questioni politiche e legate al conflitto tra Russia e Ucraina, nonostante 73 presenze, 9 gol e 18 assist.

Arrivo a Napoli: una nuova opportunità per Kvaratskhelia

Kvara ha fatto di nuovo le valigie e volato a Napoli, regalandosi un’esperienza emozionante che gli ha cambiato la vita. Spesso, chi nasce senza avere tutto facile, mostra il suo meglio nei momenti difficili. Cristiano Giuntoli, l’artefice dell’arrivo di Kvara a Napoli, ne è la dimostrazione.

Oggi, il presente e il futuro sembrano luminosi: i gol, le grandi giocate e il rapporto instaurato con il popolo napoletano hanno cambiato la vita e le prospettive di Kvara,

Napoli e De Laurentiis non vogliono perdere Kvaratskhelia, il club azzurro sta lavorando per rinnovare il contratto di Kvaratskhelia, premiando il giocatore con un adeguamento salariale adeguato. Alla fine della stagione, il Napoli discuterà un ingaggio che raddoppierà da 1,2 milioni netti attuali a circa 2,5 milioni e prolungherà il contratto fino al 2028 con una scadenza quinquennale.