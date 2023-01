Il Rubin Kazan colpisce ancora: nuovo sfottò devastante alla Juventus. VIDEO

Rubin Kazan non perdona: nuovo sfottò ironico e dissacrante alla Juventus sui social, la vecchia signora non può che arrendersi all’umorismo del club russo.

La Juventus è stata colpita duramente dalla FIGC con una penalizzazione di 15 punti, che li ha fatti scivolare al decimo posto in classifica. Inoltre, c’è anche il processo sugli stipendi in arrivo, che potrebbe essere ancora più dannoso per la squadra. I tifosi della Juventus, nonostante riconoscano il provvedimento del 2006 che causò la retrocessione in Serie B, ritengono che questa sentenza sia ingiusta. Attualmente, i bianconeri possono ancora accedere alle competizioni europee attraverso la Coppa Italia o l’Europa League, ma dobbiamo vedere se la UEFA deciderà di escluderli.

Nel frattempo, il Rubin Kazan, squadra russa, ha deciso di prendere di mira ancora una volta la Juventus sui social. Ricordiamo che il club russo aveva già sfottuto i bianconeri su Tik Tok per aver scartato Kvaratskhelia nel 2021. Ora, hanno deciso di pubblicare un altro video su Tik Tok intitolato “It’s getting cold” (fa freddo), accompagnato da un’immagine che evidenzia i 15 punti di penalizzazione inflitti al club torinese.

Questo sfottò del Rubin Kazan è solo l’ultimo di una lunga serie di sfottò nei confronti della Juventus, che sta attualmente attraversando un periodo difficile sia dentro che fuori dal campo.