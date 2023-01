Nuovo processo sportivo sconvolge il calcio italiano: Milan e Roma nei guai

Dopo la Juventus, anche Milan e Roma rischiano grosso nel nuovo processo sportivo delle plusvalenze fittizie.

La sentenza che ha punito severamente la Juventus per le plusvalenze fittizie potrebbe essere solo l’inizio di un vero e proprio terremoto che coinvolgerebbe molte altre società di Serie A, B e C e anche estere. Nonostante la Juventus sia stata penalizzata di 15 punti nell’attuale classifica, un secondo processo sportivo è stato aperto dalla FIGC per questo tema e tra le squadre coinvolte secondo Fanpage.it ci sarebbero il Milan e la Roma.

La prima udienza per questo nuovo processo sportivo sarà il 22 febbraio 2023. La questione delle presunte plusvalenze fittizie riguarda gli scambi effettuati con la Juventus e che sono stati sospetti. In questo secondo processo sportivo sul tema, tutte le operazioni sospette che compaiono nelle carte dell’inchiesta Prisma saranno vagliate e i club coinvolti in quelle operazioni finiranno tra gli “imputati”. La Roma e il Milan sono stati coinvolti in particolare per gli scambi effettuati con la Juventus.

La Roma, sarebbe coinvolta per lo scambio che ha portato Leonardo Spinazzola in giallorosso e Luca Pellegrini in bianconero e il Milan, per la sospetta operazione che ha visto Leonardo Bonucci tornare a Torino in cambio del cartellino di Mattia Caldara. Questo nuovo processo sportivo riguarda anche società italiane di Serie A (Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Empoli, Monza), di Serie B (Parma, Pisa, Cosenza), di Serie C (Pescara) e straniere (Svizzera, Spagna, Francia).

Il Napoli non è tra le società coinvolte in questo processo perché non risultano operazioni di mercato sospette con la Juventus.