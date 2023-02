Da Torino: “Ancelotti trionfa con il Real Madrid, chi sa se certi napoletani arrossiranno”

Ancelotti Raggiunge il Tetto del Mondo con il Real Madrid: La Frecciatina de La Stampa per i napoletani.

Il Real Madrid non sta vivendo un periodo di forma eccezionale in campionato, ma può esultare per un altro titolo importante nella propria storia. Carlo Ancelotti e i suoi giocatori hanno infatti sconfitto l’Al Hilal 5-3 e si sono aggiudicati il Mondiale per club. Con questo successo, l’ex allenatore del Napoli sale al sesto posto nella classifica dei tecnici più titolati di sempre, con 25 trofei all’attivo.

La Stampa, quotidiano di Torino, esalta la carriera del mister di Reggiolo e, allo stesso tempo, invia un messaggio “velenoso” a chi, a Napoli, non ha saputo apprezzare il suo valore:

“È la terza volta che sale sul tetto del mondo, c’era riuscito già con il Milan e nel primo ciclo Merengues, e chissà se arrossiranno i censori d’un tempo, o quelli che a Napoli l’avevano considerato al tramonto e l’hanno visto aggiungere alla collana una Liga, una Champions e quest’altro Mondiale.

Forse no, più facile voltare gabbana e zompare sul carro come se nulla fosse. Che poi il carro è in moto da tempo, il 25 è numero tondo e perciò impressiona, vale oltretutto il sesto posto tra i tecnici più vincenti di sempre, ma il valore dei trofei è speciale, la qualità oscura quasi la quantità: nessun altro allenatore ha vinto i cinque i campionati più importanti d’Europa, nessun altro ha alzato quattro Champions e quattro Supercoppe europee, nessuno ha vinto più competizioni Uefa in assoluto”.

De Laurentiis chiarisce i motivi dell’esonero di Carlo Ancelotti

Aldilà delle frecciatine velenose da Torino, avrebbero ben altro di cui scrivere vista la situazione della Juventus, l’esonero di Carlo Ancelotti dalla panchina del Napoli nella stagione 2019-2020 era giustificato, nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League. La decisione fu presa non subito dopo la qualificazione, ma un mese prima, quando ci fu una rivolta dello spogliatoio in cui i giocatori si rifiutarono di tornare nel ritiro deciso dalla società. Il presidente De Laurentiis ha spiegato in un’intervista che la decisione fu presa a causa di questo episodio e non perché Ancelotti avesse avuto una media di risultati inferiore rispetto alle altre stagioni.

In seguito, anche Gattuso ha avuto i suoi problemi con lo spogliatoio, ma alla fine è stato Luciano Spalletti a prendere il controllo.

Adesso, Ancelotti sta facendo un grande lavoro con il Real Madrid e potrebbe prendere in considerazione un’offerta di allenare il Brasile. Tuttavia, non ha senso discutere dell’esonero di Ancelotti adesso che il Napoli sta scrivendo la propria storia con un nuovo progetto.