Eintracht Francoforte – Napoli: Scoppia l’ira degli Ultras: “La truffa è l’unica garanzia”

Eintracht Francoforte -Napoli: i biglietti esauriti in 21 minuti scatenano la protesta degli Ultras, affisso uno striscione contro i responsabili.

Biglietti per Eintracht Francoforte–Napoli: venduti in soli 21 minuti! La prima fase di vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Deutsche Bank Park è stata un successo, con i tagliandi riservati ai tifosi del Napoli esauriti in pochissimo tempo.

La partita di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli sta causando un’enorme frenesia tra i tifosi azzurri. E questa volta, la frenesia si è manifestata durante la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Deutsche Bank Park. La prima fase di vendita, riservata agli abbonati, è stata un successo travolgente, con i biglietti per i tifosi del Napoli venduti in soli 21 minuti!

Questo è un risultato sorprendente per il calcio italiano e dimostra la passione e la dedizione dei tifosi napoletani verso la loro squadra. Tuttavia, questa rapida vendita ha anche causato delusione e frustrazione tra molti abbonati che speravano di poter essere presenti alla partita di Champions League in Germania.

Inoltre, questo fatto ha anche attirato l’attenzione degli ultras, che hanno espresso la loro frustrazione con uno striscione che recita “Ticketone, Napoli e agenzia. La truffa è l’unica garanzia“. lo striscione apparso in queste ore e firmato dai Vecchi Lions. Questo striscione mette in evidenza i problemi persistenti durante la vendita dei biglietti per le partite di calcio e la necessità di soluzioni più eque e trasparenti.

In conclusione, l‘acquisto dei biglietti per Eintracht Francoforte – Napoli ha stabilito un record durante la prima fase di vendita, dimostrando la passione dei tifosi azzurri per la loro squadra. Tuttavia, questa situazione evidenzia anche la necessità di soluzioni più eque e trasparenti per la vendita dei biglietti per le partite di calcio.