“Napoli, tre rinnovi in arrivo. Samardzic obiettivo concreto!”

Il Napoli è pronto a rinnovare i contratti di Rrahmani, Di Lorenzo e Juan Jesus. Lobotka confermato. Piace Samardzic.

Le ultime novità sul calciomercato del Napoli vengono date da tuttomercatoweb. Si parla di un interesse concreto del club azzurro per Samardzinc dell’Udinese. Il giocatore piace molto a Spalletti. Il tecnico in conferenza stampa ha glissato sul suo rinnovo, ma è chiaro che non gli dispiacerebbe restare ancora in azzurro.

Ora la squadra è concentrata principalmente nella conquista del titolo in Serie A e nella lotta alla Champions League. Ma la società si deve muovere in anticipo per organizzare al meglio anche il futuro.

Ecco perché si continua a pensare pure calciomercato ed ai rinnovi di contratto. “Il club azzurro è sempre in movimento e ora si sta concentrando sulla questione rinnovi. Dopo Lobotka, in agenda ci sono quelli di Rrahmani, Di Lorenzo e Juan Jesus. Intanto per quanto riguarda il centrocampo il Napoli segue sempre con attenzione Samardzic. Un’opzione da tenere sicuramente presente per la prossima stagione” scrive Niccolò Ceccarini nel suo editoriale.