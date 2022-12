Napoli su Samardzic: l’Udinese spara alto

Calciomercato Napoli – Lazar Samardzic dell’Udinese è un obiettivo di Cristiano Giuntoli, il club friulano chiede 25 milioni di euro.

Il Napoli sta progettando il suo futuro, sicuro di non avere grande bisogno di investire sul mercato di gennaio. L rosa di Luciano Spalletti è già completa e sarà rinforzata con Bereszynski e Contini. Qualche altro movimento ci sarà qualora Demme dovesse essere ceduto. Si parla di un interesse della Fiorentina che ha una richiesta del Liverpool per Amrabat, sul piatto ci sono circa 40 milioni di euro. In caso di addio di Demme allora ci sarà un acquisto a centrocampo, magari Ivan Ilic del Verona. Oppure si punterà su Gianluca Gaetano.

Samardzic: il futuro del Napoli

Proprio perché il Napoli non ha bisogno di riparare sul mercato di gennaio, Giuntoli ha la possibilità di guardare già a giugno. Il direttore sportivo ha messo nel mirino diversi talenti. Uno è sicuramente Tiago Dajalo, difensore del Lille che a giugno potrebbe essere un rinforzo.

Ma in cima alla lista del Napoli c’è Lazar Samardzic, centrocampista che l’Udinese valuta 25 milioni di euro. Un prezzo molto alto per un giocatore che però sta facendo davvero molto bene. Piace a Spalletti e potrebbe essere il sostituto di Piotr Zielinski. La posizione del polacco è in bilico, a fine stagione potrebbe andare via, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2024. Il Napoli farà un tentativo per il rinnovo di contratto, ma la possibilità di prendere Samardzic alletta molto il club partenopeo.