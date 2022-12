Napoli su Tiago Dajalo, Giuntoli vuole bruciare la concorrenza, trattativa aperta

Il Napoli gioca d’anticipo per Tiago Djaló. Blitz di Giuntoli che gioca d’anticipo per bruciare la concorrenza degli altri club.



Nuovo affare tra il Napoli e il Lille, nel mirino Tiago Djalo. Secondo quanto ripoprta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Direttore Sportivo del club azzurro, Cristiano Giuntoli, vuole bruciare la concorrenza per assicurarsi il centrale portoghese classe 2000, ex primavera del Milan.

Il Lille valuta il possente difensore intorno ai quindici milioni di euro. Aperta la trattativa tra le due società, l’acquisto potrebbe essere ufficializzato a giugno.

NAPOLI-TIAGO DJALO: LA SITUAZIONE

Scrive il Corriere dello Sport: “Tra il Napoli e il Lilla è stato aperto un discorso che porta dritto a Tiago Djaló , ventiduenne ex difensore del Milan che in Francia ha trovato una dimensione di un certo livello: al Mondiale non è andato, d’accordo, però la sua è una crescita costate che ha stuzzicato interesse e curiosità. Fisico imponente (190 centimetri), velocità e una discreta abilità nell’impostazione, Tiago è passato anche attraverso la sponda rossonera di Milano salvo poi trasferirsi al Lilla nell’ambito dell’operazione legata a Leão”.

TIAGO DJALO, CHI È IL DIFENSORE CHE PIACE AL NAPOLI

Tiago Djalo, uno dei principali obiettivi del Napoli. Il suo profilo piace molto a Cristiano Giuntoli che proverà a riportarlo in Italia.

Tiago Djalo ha già avuto un assaggio dell’Italia che però non si rivelò molto fortunato. Dopo essere cresciuto nello Sporting Lisbona, senza mai debuttare in prima squadra, il Milan fu folgorato dal suo talento e lo strappò alla concorrenza di big di Premier League.

TENTATIVO CONCRETO DEL NAPOLI PER IL FORTE DIFENSORE

Nel gennaio 2019 i rossoneri spesero un milione di euro per il suo acquisto ma poco dopo persero la loro scommessa. Il classe 2000 iniziò il suo percorso dalla Primavera giocando subito da titolare ma pochi mesi dopo a sorpresa fu scartato. La sua cessione rientrò nell’affare di Rafael Leao dove il difensore portoghese fece il percorso inverso e sbarcò al Lille dove è definitivamente esploso.

Nella stagione 2020/21 ha vinto la Ligue 1, insieme a Mike Maignan, e ora è un protagonista assoluto della squadra francese (segnando anche due gol nella prima parte di campionato) che inevitabilmente sta ricevendo diverse proposte da tutta Europa. Tra queste ci sarebbe il tentativo concreto del Napoli.