Demme c’è la Fiorentina: Amrabat verso l’addio

La Fiorentina si sta interessando a Diego Demme, la società di Commisso è pronta a cede Sofyan Amrabat, centrocampista del Marocco.

L’ottimo Mondiale disputato da Amrabat ha fatto accendere i riflettori sul giocatore. A quanto pare il Liverpool è pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per portarlo già a gennaio in Premier League. Con questa cifra la Fiorentina cederebbe subito Amrabat e si fionderebbe sul mercato per comprare il sostituto.

Demme: c’è la Fiorentina

Ma la dirigenza viola si sta muovendo in anticipo per cercare subito un giocatore nel caso Amrabat vada al Liverpool. In questo modo non vuole far lievitare i prezzi del sostituto del centrocampista marocchino. Ecco perché la Fiorentina ha chiesto informazioni su Demme. Il centrocampista del Napoli cerca una squadra per giocare con continuità e la Fiorentina potrebbe dargli questa occasione. Il Napoli per la cessione di Demme chiede 6-7 milioni di euro. Il club azzurro lascerebbe partire il centrocampista per fiondarsi sul sostituto che può essere Ivan Ilic del Verona. Insomma un gioco di incastri che durante il calciomercato di gennaio si potrebbe risolvere positivamente. Il Napoli non ha fretta di cedere il suo giocatore, lo farà solo se arriverà una buona offerta dal punto di vista economico.