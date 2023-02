“Champions League senza padroni, Napoli che occasione”

Il Napoli gioca gli ottavi di finale di Champions League con l’Eintracht Francoforte e può sperare di passare il turno.

Gli azzurri sono lanciati alla conquista dal titolo in Serie A, anche se c’è ancora molto da lottare, come ha ricordato anche Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Ma è chiaro che si faccia anche un pensiero alla Champions League, fosse solo per il passaggio ai quarti di finale, cosa mai accaduta nella storia della SSCN. Ecco quanto scrive Corriere della Sera: “Se il campionato è nelle mani del Napoli, la Champions, che riprende martedì con l’andata dei primi due ottavi di finale, sfugge a ogni previsione. Mai come stavolta il pronostico è un romanzo giallo in cui scopriremo il colpevole solo all’ultima pagina. Sarà l’effetto di una stagione a singhiozzo, ma non c’è una vera favorita. […] In un quadro senza certezze può nascere un’opportunità per le italiane. Non vinciamo la Champions dal 2010, l’anno del famoso Triplete dell’Inter di Mourinho e non crediamo sia possibile per le nostre arrivare sino alla finale di Istanbul, ma il Napoli è stata la più bella della fase a gironi e se terrà a mente che l’Eintracht ha vinto l’ultima Europa League può centrare i quarti“.