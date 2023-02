Spalletti non si fida: “Il Napoli deve assolutamente vincere, Cremonese, ci girano le scatole”

Luciano Spalletti allenatore del Napoli ha parlato in confernza stampa alla vigilia di Napoli-Cremonese, match che si gioca domenica 12 febbraio alle 20.45.

Spalletti vuole massima attenzione per la sfida con la Cremonese: “Non dimentichiamoci che ci ha eliminato dalla Coppa Italia e sappiamo che ha tante qualità. Penso alla Champions League? Assolutamente no, perché prima di quella partita abbiamo obiettivi altrettanto importanti da raggiungere“.

Il tecnico del Napoli poi aggiunge: “Sappiamo perfettamente che la Cremonese ha delle qualità importante. Questa squadra ha una caratteristica importante, è difficilissimo dargli il colpo di grazia. Loro hanno continue reazioni durante le partite. Sanno difendersi, sanno benissimo cercare il gioco lungo con Ciofani che è bravo a rendere giocabile qualsiasi pallone per la salita dei compagni. Sappiamo che è una partita fondamentale per noi. Noi dobbiamo vincere perché dobbiamo accrescere l’autostima“.

Poi Spalletti parla dei tifosi: “Si stanno preparando con l’atteggiamento giusto e noi abbiamo bisogno di tutto il loro sostegno in questa partita, senza guardare oltre“. In questo senso c’è stato anche un appello della Curva B per portare bandiere e colorare lo stadio d’azzurro.

Napoli-Cremonese: le parole di Spalletti

Il tecnico dice di esserci rimasto male per l’eliminazione proprio con la Cremonese in Coppa Italia. “Questa competizione ci sarebbe servita molto. Perché potevamo dare spazio per far vedere quanto sono forti giocatori come Gaetano, Zerbin o Zedadka. Noi abbiamo una rosa che se stanno tutti bene possiamo anche giocare una partita in più. Invece non siamo più in Coppa Italia e questo ci ha fatto girare le scatole. Quindi c’è da mettere anche questo sul conto che dobbiamo presentargli“.

Per Spalletti anche l’atteggiamento mostrato in “Coppa Italia è stato positivo. Ma poi devi indirizzarle subito le partite, perché se non ci riesci poi può salire l’ansia. Magari potevamo fare qualche giocata più veloce, difendere meglio. Ma in ogni caso sono contento di come sono andati in campo i miei calciatori“.