Juve, nuove intercettazioni “Higuain a 90 milioni… davamo 3 milioni anche ad un cane”

Caso Juventus spuntano nuove intercettazioni con protagonista Federico Cherubini e Stefano Bertola sul tema del calciomercato.

Il Corriere della Sera pubblica nuove intercettazioni che riguardano la Juventus. Il club bianconero ha ricevuto già 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenza, ma la società ha deciso di fare ricorso al collegio di garanzia del Coni.

Nonostante tutto continuano a venire fuori delle dichiarazioni da parte dei dirigenti sull’operato che si è fatto in questi ultimi anni per quanto riguarda la gestione dei conti della Juve. “Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni… se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo” dice Federico Cherubini parlando con Stefano Bertola al telefono.

Nuove intercettazioni Juventus

“Giaccherini un giorno mi ha detto: “Sai sto bene alla Juve, quando facciamo allenamento sembra un quarto di finale di Champions”. Grazie al c., erano in 24… avevamo fuori dalla lista giocatori che costavano 10 milioni lordi” dice cherubini.

Il nuovo direttore sportivo della Juventus punta il dito contro Fabio Paratici e dice: “Siamo stati arroganti sul mercato, perché il Fabio di 5 anni prima non prende Higuain a 90, prende Gabriel Jesus a 10, e lo fa diventare uno da 90“.

Higuain fu acquistato dal Napoli a oltre 90 milioni di euro. Un’operazione che fece molto discutere, ma che in termini di plusvalenze è valsa tantissimo per le casse della società di Aurelio De Laurentiis. Con quel colpo la società bianconera sperava di mettere a segno un grande innesto per vincere la Champions League, obiettivo poi non raggiunto, nemmeno con Cristiano Ronaldo.