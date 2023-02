Ballardini avvisa il Napoli: “Li abbiamo già incontrati una volta…”

Davide Ballardini allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa della sfida con il Napoli allo stadio Maradona.

Il tecnico della Cremonese è soddisfatto perché “finalmente ho potuto lavorare con la squadra per una settimana intera. Gli allenamenti ci sono serviti per provare cose nuove e per aumentare l’intesa della squadra. Però devo ricordare che la Cremonese è l’unica squadra che ha giocato mercoledì in Coppa Italia e poi è scesa di nuovo in campo sabato alle 15. Se una cosa del genere fosse accaduta ad una grande squadra, non oso immaginare cosa sarebbe successo. Noi sicuramente non eravamo nelle migliori condizioni fisiche per giocare“.

Ballardini ha parlato anche della sfida tra Cremonese e Napoli ed ha detto: “Abbiamo già affrontato la squadra di Spalletti. Sicuramente era un altro contesto, c’erano altri calciatori che magari giocano meno. Ma fanno parte di una rosa importantissima e di elevato spessore. Sono sicuro che al Maradona troveremo una squadra che vorrà la vittoria e sarà molto concreta, come lo è da inizio campionato. Sarà un impegno molto duro per noi, ma lo affronteremo al meglio delle nostre forze“.