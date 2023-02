Napoli-Cremonese, la carica della Curva B: “Porta la tua bandiera” – il volantino

Il Napoli gioca domenica con la Cremonese, gli Ultras della Curva B chiedono a tutti i i tifosi portare una bandiera allo stadio.

A Napoli nessuno, o quasi, vuole parlare di scudetto. La tifoseria è divisa tra lo scaramantico e la voglia di essere concreti. Ci sono ancora troppe partite da giocare e con i 3 punti in palio è sempre possibile una clamorosa rimonta.

Ovviamente questo non deve in alcun modo smorzare un entusiasmo che è più che legittimo. Il Napoli è primo in classifica con 13 punti di vantaggio sugli avversari, la squadra gioca benissimo e c’è la possibilità di andare avanti anche in Champions League.

Più che normale essere soddisfatti e voler festeggiare, come avverrà in Napoli-Cremonese, match in cui la Curva B ha fatto un appello particolare: “Tutto il mondo guarda la nostra scaramanzia, ma non è detto che la nostra curva non vada colorata dalle nostre bandiere che ogni napoletano di sicuro conserva a casa. Domenica sera – si continua a leggere sul volantino pubblicato dagli Ultras – porta con te in Curva B, sia nella parte inferiore che in quella superiore, una bandiera grande o piccola che sia, per sventolare e trasmettere il calore ai nostri ragazzi. Torniamo a casa senza voce e facciamo sentire i nostri cori colmi di gioia ed amore al resto dello stadio trascinando tutti per il nostro grande sogno. Fedayn 1979 – Secco Vive 1991 – Sud 1996“.