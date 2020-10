Juve-Napoli si attende la sentenza ma da Torino il direttore di Tuttojuve comincia già a lamentarsi: “Napoli andava sanzionato”.

Il giudice sportivo con ogni probabilità emetterà la sua sentenza su Juve-Napoli mercoledì prossimo. Da Torino, però, con doti di chiaroveggenza o forse perché schiacciati dall’evidenza dei fatti e dei documenti prodotti dal Napoli, cominciano già a mettere la mani avanti. “Sappiamo già come andrà a finire” titola un pezzo scritto dal direttore di Tuttojuve Massimo Pavan, che senza citare il Napoli parla di una società che andrebbe “sanzionata” ed invece sarà “premiata“.

Ma le lamentele a tinte bianconere non terminano qui, dato che viene scritto: “Prepariamoci a dover giocare Juventus-Napoli, sicuramente in una data poco favorevole alla Juventus, visto che il campionato non prevede soste e non ci sono date utili. Sicuramente una data in cui il Napoli avrà tutti i suoi effettivi disponibili, magari belli allenati dopo che hanno saltato le nazionali e si sono dedicati al lavoro a Castel Volturno,un pò un controsenso“.

Se Juve-Napoli sarà rigiocata è perché la giustizia ed i regolamenti, quelli sbandierati ai quattro venti da chi espone scudetti ritirati, hanno dato ragione al Napoli. Una società che ha come unica colpa quella di aver rispettato le disposizioni dell’Asl, ovvero la massima autorità locale sul territorio che è intervenuta per bloccare la squadra in Campania, mentre i giocatori erano più che pronti a giocare.

Insomma quando le cose non non vanno come piace al mondo dei tifosi della Juventus si è subito pronti a mettere le mani avanti. Non l’hanno ancora giocata quella partita e già si stanno lamentando. Magari preferivano vincerla a tavolino, con un bel 0-3 comodo, comodo e senza alcuna difficoltà. Ed invece è possibile che Juve-Napoli venga veramente rigiocata, a quel punto entrambe le squadre dovranno accettare il verdetto del campo.