Piotr Zielinski negativo al test del coronavirus, l’annuncio viene dato da Radio Marte. Il centrocampista era uno dei due positivi insieme ad Elmas.

Gennaro Gattuso potrebbe contare prossimamente anche su Piotr Zielinski, risultato negativo al tampone per il coronavirus. A darne notizia è Radio Marte, durante il programma ‘Voce di popolo – Si gonfia la rete’. “Il calciatore risultato positivo prima di Juve-Napoli sarebbe risultato negativo all’ultimo tampone, questo potrebbe aprire le porte ad un ritorno agli allenamenti per il calciatore”. Zielinski ed Elmas sono i due calciatori del Napoli contagiati da coronavirus, ora se la notizia dovesse essere confermata allora resterebbe solo il macedone.

Il problema coronavirus, come evidenziato anche durante il programma radiofonico, resto uno spettro per il campionato italiano. I tanti positivi, vedi quelli dell’Inter, rischiano di far saltare il banco. Ecco perché si sta pensando anche ad una possibile bolla per portare avanti la massima competizione calcistica nazionale.