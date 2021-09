Aleksander Ceferin, e il neo presidente dell’Eca, Nasser Al-Khelaifi , sono stati protagonisti di un doppio attacco nei confronti di Andrea Agnelli, presidente della Juventus ed ex presidente Eca. Durante l’assemblea Assemblea generale dell’ECA, il capo dell’UEFA e il presidente del PSG hanno contestato la Superlega.

CEFERIN CONTRO AGNELLI

“Quando si passa attraverso una tempesta serve un bravo capitano. E l’ECA ha un bravo capitano, il presidente Al-Khelaifi che ha preso il comando quando il vecchio capitano (Agnelli, l’ex presidente dell’ECA, ndr) è scappato dalla nave. Ci sarà un grande board e un grande presidente onorario, il futuro è luminoso”.​

Ceferin entra nei particolari: “Ci siamo affidati alla determinazione e alla forza del presidente Ceferin, che si è opposto al colpo di stato di mezzanotte e le persone con la memoria corta dovrebbero ricordare che questo è esattamente ciò che è stato. Dovreste sapere tutti che il presidente Ceferin è stato fiducioso fin dall’inizio. Abbiamo parlato la mattina presto, ha detto che ce l’avremmo fatta e abbiamo vinto. Come sapete, nove club hanno chiesto di rientrare nella nostra famiglia e sono stati reintegrati nelle nostre strutture con rinnovati impegni per rafforzare la nostra associazione. Li accolgo di nuovo nella famiglia ECA“.​

NASSER AL-KHELAIFI: SUPERLEGA? FAVOLE E FALLIMENTI

Al-Khelaifi ha aggiunto: “Con la Superlega hanno cercato di dividerci, di renderci più deboli, ma hanno fallito perché hanno ottenuto l’esatto opposto. Ci hanno uniti e resi più forti. Non perderò tempo a parlare della presunta Superlega perché non mi piace concentrarmi su favole e fallimenti. Insieme abbiamo difeso gli interessi del calcio europeo per tutti“.

