Al termine di Napoli-Benevento alcuni tifosi hanno insultato Aurelio De Laurentiis. La brutta figura rimediata dalla squadra di Spalletti contro il Benevento ha surriscaldato gli animi dei tifosi napoletani presenti al Maradona. Un gruppo di tifosi partenopei al termine dell’amichevole si è scagliato contro il presidente De Laurentiis: “Sei un buffone! Compra i giocatori”.



Il patron del Napoli si è accomodato all’interno della propria auto e impassibile ha lasciato l’impianto di fuorigrotta. Non è la prima volta che la tifoseria inveisce contro il patron. Anche a Bari pochi giorni fa la tifoseria pugliese si è scagliata contro i De Laurentiis.

A pochi giorni dal big match contro la Juventus arrivano segnali negativi per la squadra di Spaletti. Le seconde linee non sono all’altezza della situazione, ha deluso moltissimo Lozano. Peggio ancora hanno fatto Juan Jesus e Malcuit. Il terzino, che dovrebbe avere la possibilità di giocare spesso, visto che il Napoli dispone solo di Di Lorenzo e Mario Rui, è stato un disastro, tantissimi errori sia tecnici che tattici. Quando Spalletti lo sposta sulla fascia sinistra va anche peggio, perde gli inserimenti avversari e mostra tante difficoltà giocando a piede invertito.

DE LAURENTIIS INSULTATO DOPO NAPOLI-BENEVENTO

Gli insulti a De Laurentiis da parte dei tifosi sono anche figli di un calciomercato votato al super risparmio, i tifosi dopo la figuraccia contro il Verona speravano in una voglia di riscatto del club che invece ha preferito continuare la strada del virtuosismo finanziario.

Prima della gara da segnalare alcune parole di De Laurentiis che hanno acceso Napoli-Juventus: “Il 6 settembre 2004 rinasceva il Napoli dal fallimento. Il futuro lo abbiamo anche percorso, dodici anni di Europa che conta. Siamo stati forse l’unica squadra italiana a farlo. Certo, poi bisogna vincere gli scudetti ma per farlo non bisogna essere solo una squadra importante perché poi c’è anche qualche incidente di troppo che ti crea quell’illusione lì e poi c’è qualcuno che ti scippa ciò che ti appartiene. Non ci dovrebbero essere contrapposizioni con Salernitana, Avellino, Juve Stabia. Rappresentiamo il territorio più bello del pianeta“.

Il patron degli azzurri ha parlato chiaramente di scudetti scippati, peccato non averlo fatto dopo le sciagurate partite tra Juventus e Inter.

