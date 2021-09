Auriemma: “Bravo De Laurentiis a non incontrare Insigne per il rinnovo”

Raffaele Auriemma parla del rinnovo di Lorenzo Insigne, il calciatore ha il contratto in scadenza col Napoli nel 2022. Al momento il Napoli e Insigne sono molto distanti dal trovare una intesa, se non dovesse cambiare nulla la SSCN perderebbe il leader dello spogliatoio ed uno dei più forti tecnicamente della rosa a parametro zero.

Secondo Auriemma, questo, però, non è il momento di incontrare Insigne e attraverso il sito Sigonfialarete scrive: “Sono certo che se dovesse esserci un punto d’incontro, lo troveranno. Fa bene De Laurentiis a non incontrare Insigne adesso, perché c’è troppa attenzione e forse tensione. Lasciamo sbollire. Arriviamo a dicembre, poi si vede e si capirà”. Continua Auriemma nel video: “Secondo me Insigne, essendo un calciatore che ha mercato, aspetterà fino alla fine per capire se il Napoli tornerà in Champions League, perché io credo che con il ritorno nella massima competizione europea probabilmente le due parti potrebbero trovare il punto d’incontro”.