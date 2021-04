Campania in zona arancione dopo le festività di Pasqua

La Campania torna in zona arancione dopo Pasqua, i numeri della pandemia sono in miglioramento e ci sarà il cambio di colore.

La Regione Campania torna zona arancione dopo Pasqua ad annunciare il cambio di colore è Repubblica. I dati sui contagi da Covid 19, l’occupazione dei posti letto e delle terapie intensive sono in leggero miglioramento e questo offre la possibilità di tornare in una fascia con meno restrizioni. La decisione definitiva verrà presa domani dalla Cabina di regia dell’Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Gli esperti valuteranno i dati dell’epidemia di coronavirus nelle diverse Regioni italiane e stabiliranno quali regioni possono passare in da rossa ad arancione e viceversa. Fino a fine aprile non ci sarà zona gialla in Italia, come deciso da un decreto firmato dal premier Mario Draghi.

La Regione Campania ritorna zona arancione dopo Pasqua, ma il 3-4-5 aprile resta zona rossa come in tutta Italia. Dopo questo periodo viene dato per certo il cambio di colore e di restrizioni per la Campania, anche se l’ultima parola è sempre dei tecnici della Cabina di regia. Con meno restrizioni riapriranno attività come i barbieri ad esempio, che fino ad ora sono rimasti chiusi. Intanto per la zona rossa delle festività pasquali resta la possibilità di recarsi a casa di amici, anche se con limitazioni.