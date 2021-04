Napoli-Crotone: presa la decisione su Mertens-Osimhen e Lozano-Politano

Il Napoli affronterà sabato il Crotone con Lozano e Mertens in panchina, al loro posto giocheranno Osimhen e Politano.

Non c’è ancora la certezza ma le scelte in attacco per il Napoli sono praticamente fatte. Gennaro Gattuso per la sfida con il Crotone deve valutare tante problematiche, a cominciare dal tour de force a cui sono stati costretti i giocatori impegnati con le nazionali. Alcuni di questi hanno subito anche degli infortuni, come Koulibaly e Mertens. C’è poi la preoccupazione per i contagi da Covid dato che si sono registrati casi della Polonia di Zielinski e nell’Italia di Insigne, Di Lorenzo e Meret. Inoltre sarà sicuramente out per infortunio Ospina, mentre Demem può recuperare. Insomma la situazione per Gattuso non è semplice, ma non ci sarà molto tempo per decidere dato che sabato alle 16 il Napoli affronta il Crotone allo stadio Diego Armando Maradona.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulle scelte di Gennaro Gattuso per la sfida con il Crotone: