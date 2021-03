Napoli, buone notizie per Ospina, contro la Juventus potrebbe esserci. Esclusa la frattura

Infortunio Ospina, esclusa la frattura, si tratta di una distorsione. Il portiere ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni.

David Ospina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Ballon Dividido’, sulle frequenze dell’ESPN. Il portiere del Napoli ha voluto rassicurare tutti dopo l’infortunio alla mano subito in allenamento a Castel Volturno:

“Non si tratta di niente di grave, tra pochi giorni tornerò nuovamente a disposizione. Non ho subito nessuna frattura, ma soltanto una forte distorsione”.

Davvid Ospina, potrebbe rientrare tra i convocati di Gennaro Gattuso per il big match di campionato contro la Juventus. quasi sicuramente il tecnico calabrese per la sfida contro il Crotone lascerà il portiere colombiano a riposo.

Gattuso deve fare i conti anche con gli infortuni di Mertens e Demme. Il centrocampista tedesco ex Lipsia ha accusato un’infiammazione al tendine tibiale posteriore della gamba sinistra.

Demme potrebbe restare a riposo per la sfida contro la squadra di Cosmi ed essere pienamente operativo per la gara del 7 aprile 2021 all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Da valutare ancora le condizioni di Dries Mertens, reduce da un infortunio alla spalla in Nazionale.