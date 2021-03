Mistero Demiral, positivo al Covid 19: la Juve lo vuole subito a Torino, salta Napoli

Merih Demiral salta la sfida col Napoli, il difensore della Juventus è positivo al Covid 19, il club bianconero vuole riportarlo subito a Torino.

Il caso Demiral ha tenuto banco in casa Juventus. Il difensore è stato convocato dalla Turchia per le gare di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022, ma ha saltato la sfida con l’Olanda in cui giocava il compagno di squadra De Ligt. A rivelare il motivo per cui Demiral non ha giocato con la Turchia è Tuttosprt, che fa sapere che il difensore è positivo al Covid 19 e “probabilmente è risultato positivo il giorno prima“. Qualora la notizia dovesse essere confermata allora Demiral salterebbe il derby col Torino ed il recupero della quarta giornata di campionato mercoledì 7 aprile con il Napoli.

Dopo la notizie del contagio Demiral è rimasto isolato in una camera d’albergo ad Istanbul. La Juventus vorrebbe riportarlo immediatamente in Italia con un volo in totale sicurezza per poi metterlo in isolamento in una camera del J-Hotel. Il club bianconero vorrebbe averlo a Torino per tenerlo sotto controllo, così da farlo tornare ad allenare appena possibile.