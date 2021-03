Family Food Fight 2: un’altra eliminazione, ma i Lufino sono ancora in gara

Va avanti l’esperienza della famiglia Lufino a Family Food Fight 2, programma in onda su Sky arrivato alla terza puntata.

La famiglia Lufino di Napoli resta in gara a Family Food Fight 2 programma a sfida culinaria in onda su Sky condotto da Lidia, Joe Batianich e Antonino Cannavacciulo. Nella terza puntata le famiglie di Family Food Fight 2 c’è stata l’eliminazione della famiglia Plaitano che hanno perso il duello finale con la famiglia Dall’Argine. Le due squadre sono arrivati alla sfida dopo essere risultati tra i peggiori nella seconda prova, che consisteva nel cucinare due tipi di lasagne: una classica in teglia come quella che viene servita a casa, l’altra con un impiattamento stile ristorante. Prova quest’ultima superata dalla famiglia Lufino anche senza il bonus che veniva assegnato nella prima prova di Family Food Fight 2 che consisteva nel creare qualcosa di originale partendo dal comfort food.

Un pezzo di Napoli a Family Food Fight 2

C’era un bel pezzo di Napoli nella terza puntata di Family Food Fight 2, oltre alla famiglia Lufino, titolari trattoria Don Alfonso, come ospiti sono arrivati i The Jackal che hanno animato la prima parte di gara. Giovedì 1 aprile 2021 ci sarà una nuova puntata del programma a sfida culinario di Sky, altre sfide attendono le famiglie rimaste in gare, sempre più decise ad arrivare alla finale.