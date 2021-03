Di Marzio: “Rinnovo Insigne, presa una decisione col Napoli”, Marchetti: “Scenario molto aperto”

Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti esperti di calciomercato di Sky parlano del rinnovo di Lorenzo Insigne col Napoli.

Lorenzo Insigne ed il Napoli discutono del rinnovo di contratto dell’attaccante che scade nel 2022. La società di Aurelio De Laurentiis non vuole perdere a parametro zero il calciatore ma fino ad ora tutti i tentativi per intavolare un discorso sono falliti. Il problema sta nell’ingaggio che propone il Napoli ad Insigne che arrivato alla soglia dei trent’anni si trova a firmare forse l’ultimo contratto importante della sua carriera. Insigne a Napoli guadagna 4,5 milioni di euro, il Napoli offre quattro anni di contratto a 3 milioni di euro a stagione. Pochi per l’entourage del calciatore che può vantare proposte da grandi club, pronte a prelevare il calciatore soprattutto se si dovesse liberare a titolo gratuito al termine della stagione 2021/22.

Sky: rinnovo Insigne, gli scenari

Intanto il discorso del prolungamento di contratto tra Lorenzo Insigne ed il Napoli viene trattato anche negli studi di Sky, dagli esperti di calciomercato Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti. Secondo Di Marzio “Insigne ed il Napoli hanno preso una decisione, ovvero sentirsi a fine campionato e discutere del rinnovo a bocce ferme. Ora il capitano del Napoli è concentrato solo sul campionato“. Per Machetti le possibilità che Insigne resti al Napoli ci sono ancora: “L’attaccante, contrariamente ad altri calciatori, è legatissimo Napoli. E’ il posto dove è nato ed ha la volontà di restare. Di conseguenza non è detto che vada via“. Su Insigne c’è l’interesse anche del Manchester City che già nel recente passato gli aveva fatto una mega offerta, rifiutata sia dal calciatore che dal Napoli.

Insigne leader

Intanto Lorenzo Insigne è diventato leader sia del Napoli ma anche della Nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini ci punta moltissimo ed a fatica ci rinuncerà nella terza partita di questa settimana di pausa per le qualificazioni mondiali. Il capitano azzurro sta trascinando anche il Napoli verso la corsa Champions League ed è uno dei pochi che non uscire dal campo nelle prossime due sfide con Crotone e Juventus, gare in cui Gattuso ha intenzione di fare turnover.