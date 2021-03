“Manchester City mega offerta ad Insigne”, la risposta del capitano

Il Manchester City ha fatto un’offerta a Lorenzo Insigne per portarlo in Premier League, il capitano del Napoli ha dato la sua risposta.

Ultimissime calciomercato Napoli – E’ una mega offerta quella che in estate il Manchester City ha messo sul piatto per Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Areanapoli, l’attaccante partenopeo è entrato nel mirino del club allenato da Pep Guardiola. Basterebbe già questo a far vacillare qualsiasi calciatore, dato che si tratta di una società con ampie potenzialità economiche che lotta tutti gli anni per vincere Premier League e Champions League. Inoltre è allenata da uno dei migliori allenatori al mondo, un fattore da non sottovalutare. Nonostante tutto Lorenzo Insigne ha rifiutato l’offerta del Manchester City dicendo: “Resto al Napoli”, questo quanto riferito dal portale di informazione sportiva.

L’attaccante napoletano è molto legato alla sua terra ed ha di recente superato la quota dei 100 gol con la maglia del Napoli. La società vorrebbe farne una bandiera e sta discutendo con l’agente Pisacane il rinnovo di contratto di Insigne che scade nel 2022. Proprio in quest’ottica la risposta di Lorenzo Insigne alle avance del Manchester City assume un valore specifico ancora maggiore. Il Napoli vorrebbe attuare una politica di riduzione degli ingaggi, questo potrebbe colpire anche il capitano azzurro. Inoltre il club di Guardiola aveva offerta al capitano del Napoli non solo tanti soldi, ma anche una villa, la possibilità di portare con se alcuni uomini dello staff del calciatore, oltre che tanti vantaggi per la famiglia. Insomma sono quelle offerte che possono capitare una sola volta nella vita, ma che Insigne ha deciso di rifiutare per amore del Napoli. Un attaccamento che il capitano sta facendo vedere anche sul campo da gioco, quando prova a caricarsi sulle spalle la squadra, così come ha fatto con il Sassuolo.